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        Seyir halindeyken üzerine ağaç dalları düşen motosikletli yaralandı

        MertCONA/AYDIN,(DHA- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, seyir halindeyken üzerine ağaç dalları düşen motosiklet sürücüsü Uğur G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 04:21 Güncelleme: 23.07.2025 - 04:25
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        Seyir halindeyken üzerine ağaç dalları düşen motosikletli yaralandı
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        MertCONA/AYDIN,(DHA- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, seyir halindeyken üzerine ağaç dalları düşen motosiklet sürücüsü Uğur G., yaralandı.

        Olay, saat 00.30 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Refüjde bulunan ağacın dalları koparak seyir halindeki 09 AGS 274 plakalı motosikletin sürücüsü Uğur G.'nin üzerine düştü. Olayda sürücü Uğur G. Yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye yerine itfaiye, polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Uğur G., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, itfaiye ekibinin çalışmasıyla yola düşen ağaç dalları kaldırıldı. Kısa süreli ulaşıma kapanan yol, belediye ekiplerinin temizliğinin ardından trafiğe yeniden açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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