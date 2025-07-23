Seyir halindeyken üzerine ağaç dalları düşen motosikletli yaralandı

Olay, saat 00.30 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Refüjde bulunan ağacın dalları koparak seyir halindeki 09 AGS 274 plakalı motosikletin sürücüsü Uğur G.'nin üzerine düştü. Olayda sürücü Uğur G. Yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye yerine itfaiye, polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Uğur G., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, itfaiye ekibinin çalışmasıyla yola düşen ağaç dalları kaldırıldı. Kısa süreli ulaşıma kapanan yol, belediye ekiplerinin temizliğinin ardından trafiğe yeniden açıldı.

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