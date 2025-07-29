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        Kuşadası'nda turistleri taşıyan midibüsü devrildi: 5 yaralı

        AYDIN'ınKuşadası ilçesinde yabancı turistleri taşıyan tur midibüsünün devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 11:04 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:05
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        Kuşadası'nda turistleri taşıyan midibüsü devrildi: 5 yaralı
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        AYDIN’ınKuşadası ilçesinde yabancı turistleri taşıyan tur midibüsünün devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 01.30 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan aldığı İngiliz turistleri, Kuşadası'nda kalacakları otele götüren şoförünün kontrolünü yitirdiği 09 SY 424 plakalı tur midibüsü, yol kenarında park halindeki araçlara çarptı. Kazada, midibüsteki 5 turist yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

        Tur midibüsü şoförü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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