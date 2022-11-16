Aydın'da tırla çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde tırla çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.D'nin kullandığı 27 AAK 793 plakalı tır ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 09 ACL 493 plakalı motosiklet Aydın-Denizli kara yolu Dandalaz mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptığı kontrolde motosikletteki Akın Dede'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan ve olay yerinde ilk müdahalesi yapılan motosikletteki Muzaffer T. ise Karacasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücüsü H.D. gözaltına alındı.





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