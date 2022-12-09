Aydın'da "oda mezar" çevresinde kepçeyle kaçak kazı yapan 4 zanlı yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kepçeyle kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kavaklı Mahallesi'nde kaçak yazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, milattan önce 300'lü yıllara ait olduğu değerlendirilen oda mezarın çevresinde kepçeyle kazı yapan S.E, E.T, İ.Ö. ve O.D'yi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürlüğünce bölgede inceleme başlatıldı.