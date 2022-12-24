Söke'de vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

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AYDIN (AA) - Söke'de kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Halil Kurnaz (69), son yolculuğuna uğurlandı.

Gazi Kurnaz için Hacı Halil Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazına Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, gaziler ve yakınları katıldı.



Kurnaz'ın naaşı askeri törenle Avşar Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.







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