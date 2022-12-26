Didim'deki İngilizler, "Boxing Day"i denize girerek kutladı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde aralarında İngiliz vatandaşlarının da olduğu grup, İngiltere ve bazı ülkelerde Noel ertesinde kutlanan Boxing Day'i (Hediyeleşme Günü), soğuk havada denize girerek gerçekleştirdi.

İlçede yerleşik yaşayan İngilizlerin de aralarında olduğu grup, Altınkum'daki bir kafede toplandı. Grup üyeleri, soğuk havaya rağmen denize girdi. Bazı grup üyeleri hayvan kostümleriyle denizde yüzdü.

Grup üyelerinden İngiliz vatandaşı Leander Wymam, gazetecilere, Didim'de 7 yıldır denize girerek "Boxing Day" etkinliği düzenlediklerini, toplanan bağışları da sahipsiz hayvanların tedavi ve mamaları için harcadıklarını ifade etti.

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