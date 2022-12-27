Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen 2 adrese operasyon düzenleyen ekipler, D.K’yi gözaltına aldı.

Yapılan aramada kubar esrar, sentetik esrar, uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyaları ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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