Aydın'da 387 litre kaçak içki ele geçirildi

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AYDIN (AA) - Aydın’ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen operasyonda 387 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıcaova Mahallesi’nde bir eve, kaçak içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada kaçak şekilde imal edilmiş 370 litre şarap, 17 litre viski, damıtma düzeneği, 16 boş şişe, av tüfeği ile mermileri ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemi sürüyor.

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