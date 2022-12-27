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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da 387 litre kaçak içki ele geçirildi

AA

Aydın'da 387 litre kaçak içki ele geçirildi

AYDIN (AA) - Aydın’ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen operasyonda 387 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıcaova Mahallesi’nde bir eve, kaçak içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada kaçak şekilde imal edilmiş 370 litre şarap, 17 litre viski, damıtma düzeneği, 16 boş şişe, av tüfeği ile mermileri ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemi sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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