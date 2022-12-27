Aydın’dan apartmanın çatısından düşen işçi yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın’ın Efeler ilçesinde apartmanın 4'üncü katından düşen su tesisatçıcı ağır yaralandı.

Girne Mahallesi Orman Caddesi’ndeki bir apartmanın 4'üncü katında çalışan su tesisatçısı A.İ. (52), bastığı plastik çatının kırılmasıyla merdiven boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan A.İ'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.





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