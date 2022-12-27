Aydın’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın’ın Efeler ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Adil Faruk Ziyan idaresindeki 09 ABN 165 plakalı motosiklet, Işıklı Bulvarı Mevlana Caddesi Kavşağında, Kıymet Demirbaş’ın kullandığı 09 KD 712 otomobille çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Ziyan yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Ziyan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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