Köşk'te bir zeytin fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde bir zeytin fabrikasının depo kısmında çıkan yangın sonucu hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Ovaköy Mahallesi'ndeki zeytin işleme fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin söndürdüğü yangında depodaki tarım aletleri ve kasalar zarar gördü.





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