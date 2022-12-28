Aydın'da 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G'nin (39), Aydın-İzmir kara yolu Sandıklı Mahallesi'nde bir otomobille seyir halinde bulunduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan S.G, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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