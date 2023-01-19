Yenipazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinde Ekici yeniden seçildi

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AYDIN (AA) - Yenipazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Genel Kurulunda mevcut başkan Hüseyin Ekici yeniden başkanlığa getirildi.

İlçedeki Yenipazar Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda tek listeyle seçime gidildi.

Ekici, 139 üyenin tamamının oyunu aldı.

Yönetim kurulunda Cevdet Gürsoy, Ahmet Yaman, Mahmut Uğraş ve Mehmet Kemahlı yer aldı.

Ekici, kongreye katılım gösterenlere teşekkür etti.



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