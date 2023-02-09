Gaziantep'teki depremde hayatını kaybeden Aydınlı öğretmen toprağa verildi

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AYDIN (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde Gaziantep'te hayatını kaybeden öğretmen Büşra Bilgilener, memleketi Aydın'da toprağa verildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 13 Kasım İlkokulunda İngilizce öğretmeni olan Büşra Bilgilener (25), oturduğu apartmanın yıkılmasıyla enkaz altında kaldı.

Cansız bedenine ulaşılan Bilgilener'in cenazesi, memleketi Aydın'ın Sultanhisar ilçesine getirildi.

Bilgilener için Atça Mahalle Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Tabutun üzerine gelin duvağı bırakıldı.

Baba Aydın ve anne Gönül Bilgilener, tabutun başında gözyaşı döktü, taziyeleri kabul etti.

Sultanhisar İlçe Müftüsü Yakup Şener tarafından kıldırılan namazın ardından genç öğretmenin cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Sultanhisar İlçe Kaymakamı Bahadır Güneş, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya da katıldı.





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