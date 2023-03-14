Aydın'da kamyonetlerden akü çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'da park halindeki kamyonetlerden akü çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Sultanhisar ilçesindeki Salavatlı Mahallesi’nde, 3 kamyonetten 6 akü çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki ve iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, şüpheli A.Ç’yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Nazilli ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki boş arazide saklandığı belirlenen aküler, sahibine teslim edildi.

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