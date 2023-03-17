Yenipazar'da "şehitlere saygı yürüyüşü" düzenlendi

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Yenipazar ilçesinde "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü" etkinlikleri, saygı yürüyüşü ile başladı.



Yenipazar Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde başlayan yürüyüşe Kaymakam Şule Demirtaş, Belediye Başkanı Yüsran Erden, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Özarslan, İlçe Emniyet Amiri Hacı Ali Katman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar ile öğrenciler katıldı.



Yürüyüş, Atatürk Parkı'nda bulunan şehitlikte sona erdi. Şehitliğin önünde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İlçe Müftüsü Mustafa Can tarafından dua edildi.

İlçe protokolü şehitliğe karanfil bıraktı.​​​​​​​



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