Aydın'da 19 yıl önce bir kişinin artezyen kuyusunda ölü bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, 19 yıl önce bir kişinin artezyen kuyusunda ölü bulunmasına ilişkin, 73 yaşındaki oğlu tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinin faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için kurduğu ekip, 2004'te Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesi'nde 48 metrelik artezyen kuyusuna düşerek ölen Ahmet Hamdi A'nın dosyasını yeniden açtı.

Ahmet Hamdi A'nın yakınları, arkadaşları ve komşularının ifadesine başvuran ekip, ifadelerinde çelişkiler olduğunu belirlediği oğlu Y.A'yı (73) gözaltına aldı.

Y.A'nın ifadesinde kuyunun başında babasıyla tartıştıktan sonra babasının kuyuya düştüğünü anlattığı öğrenildi.

Emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edilen Y.A, çıkarıldığı adli makamca tutuklandı.



Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son 2 yıl içerisinde 6 faili meçhul cinayeti aydınlattığı belirtildi.



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