Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Aydın mitinginde konuştu:

AYDIN (AA) - Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti ve devletin ayrı kurumlar olduğunu, devletin adalet, liyakatle ve ahlakla yönetilmesi gerektiğini belirterek, AK Parti'yi eleştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'daki Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, hükümete geldiklerinde kapanan tüm köy okullarını yeniden açacaklarını, Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmenin atamasını gerçekleştireceklerini söyledi.

Herkesin ürettiği ve kazandığı güzel bir Türkiye'yi inşa edeceklerini, köylerde öğretmen ve imamın yanı sıra ziraat mühendisi de görevlendireceklerini, en geç 2 yıl içinde Afgan ve Suriyelileri ülkelerine uğurlayacaklarını, uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacaklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Ayrıca bir sözüm daha var; 5'li çeteler var ya benimle uğraşıyorlar. 'Acaba Kılıçdaroğlu nasıl olur da cumhurbaşkanı adayı olmaz' diye. Araya adamlar koydular, görüşmek istediler. Sandığa gideceksiniz, oy kullanacaksınız. Benim için o önemli. Hiç endişe etmeyin. 5'li çetelerin dışarıya götürdükleri paraları, hangi bankalara yatırdıklarını, nerelerden gayrimenkul aldıklarını biliyorum. 35 katlı gökdelenlerini biliyoruz. Tamamını son kuruşuna kadar getireceğim ve 85 milyon için harcayacağım."

Devlette 27,5 yıl görev yaptığını kaydeden Kılıçdaroğlu, devletin nasıl yönetildiğini iyi bildiğini kaydederek, "Devlet adaletle, liyakatle, ahlakla yönetilir. Devlet parti değildir. Parti ayrıdır, devlet ayrıdır. Bunlar devleti parti devleti haline getirdiler." ifadelerini kullandı.

- "Saltanatı halk sürecek"

Aile sigortası uygulaması getireceklerini ve her ailenin en az asgari ücret kadar bir geliri olacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Beslenme çantası uygulamasına da son vereceğiz. Çocuk okula gidecek, akranlarıyla beraber, arkadaşlarıyla beraber, suyunu içecek, sütünü içecek, yemeğini yiyecek, karnı tok, eve gelecek. Bütün arkadaşlar aynı yemeği yiyecekler. Çok mu zor Allah aşkına? Sarayın beslemeleri var. 4 yerden, 5 yerden aylık alıyorlar. O düzeni de bitireceğim. Öyle 4 yerden, 5 yerden aylık alacaksın, Bay Kemal bunu yiyecek. Yer miyim? Hepsini alacağım. O saltanatı bitireceğim. Eğer saltanatsa o halk sürecek keyfini. Saltanatı siz süreceksiniz."

- "Ben halk adamıyım"

Sarayda yaşamak gibi bir düşüncesinin olmadığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Saray bize göre değil. Ben halk adamıyım. Benim evim var, evimde mutluyum. Benim mutfağımı da siz de biliyorsunuz. Mutfağından da memnunum. Saraylarda yaşamayacağım. Allah nasip ederse seçerseniz saraya değil Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mütevazı Çankaya'sına çıkacak ve orada oturacağım." diye konuştu.

Herkesin çalışıp herkesin üretebileceği bir düzen getirmek istediklerine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bütün Türkiye'de bereket olacak. Türkiye'de herkes çalışacak, herkes üretecek. Avantadan para alanlar onlar kapının önüne konulacak. Onlara, asla ve asla ödün vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Seçim güvenliği konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, "Bir oyumuzu bile çaldırmayacağız. Her sandıkta görevimiz var. Her sandıkta çalışıyoruz. Asla ve asla adaletsizliğe izin vermeyeceğiz. Biz de sabaha kadar bekleyeceğiz. Bekleyin. Mücadele edeceğiz. Çalışacağız. Kazanacağız. Ülkeyi aydınlığa kavuşturacağız." dedi.

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