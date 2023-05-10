Yerli otomobil Togg Aydın'da tanıtıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'da Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un tanıtımı yapıldı.

Togg, Buharkent, Kuyucak, Nazilli, Yenipazar, Sultanhisar ve Köşk'ün ardından Efeler ilçesine getirildi.

AK Parti Aydın milletvekili adayları Mustafa Savaş, Ömer Özmen ve Umut Tuncer'in içinde bulunduğu Togg, Adnan Menderes Bulvarı'nda vatandaşların yoğun ilgi göstermesinden dolayı İstasyon Meydanı'na kadar güçlükle geldi.

"Gemlik mavisi" olarak adlandırılan mavi renkli, 06 KTB 87 plakalı araç vatandaşların beğenisini topladı. Vatandaşlar, aracı inceleyip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gazetecilere açıklama yapan Savaş, her yerde halkın çok yoğun bir ilgisi olduğunu söyledi.

Tuncer de "Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi onların gözleri var görmezler, kulakları var ama duymazlar. Onlar konuşur AK Parti yapar, Allah'ın izniyle daha iyilerini yapacağız. Otomobilin çok ötesinde bir araç. Dünya standartlarını yukarı taşıdık. İnşallah bundan sonra diğer alanlarda da dünya standardını Türkiye yüzyılında daha yükseğe taşıyacağız." ifadelerini kullandı.





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