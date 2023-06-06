Kuyucak'ta inşaattan demir çalan 2 kişi suçüstü yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir inşaattan demir çaldığı belirlenen 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başaran Mahallesi'nde devriye esnasında bir inşaattan demir çalındığını fark etti.

Civarda inceleme yapan ekipler şüphelileri, çaldıkları demirleri motosiklet römorkuna koydukları sırada suçüstü yakaladı.

Yakalanan 2 şüpheli, 9 bin 577 lira idari para cezası uygulandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tescilsiz motosiklet yediemin otoparkına, çalınan malzemeler de inşaat firmasına teslim edildi.

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