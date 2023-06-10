Aydın'ın "efesi" Mustafa Şen son yolculuğuna uğurlandı

AYDIN (AA) - Aydın'da efelik kültürünü yaşatmak için yaşamı boyunca efe kıyafetiyle dolaşan ve 69 yaşında vefat eden Mustafa Şen'in naaşı toprağa verildi.

Kentte "Efe Mustafa" olarak bilinen Mustafa Şen'in cenazesi, Köşk ilçesindeki Beyköy mahalle camisine getirildi.

Şen'in naaşının yanında, efe kıyafetli vatandaşlar durdu.

Kılınan namazın ardından Şen'in cenazesi, Beyköy Mezarlığına defnedildi.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şen'in, tüm Aydın halkı tarafından bilindiğini ve çok sevildiğini belirterek, "Mustafa Şen, milli mücadele kahramanlarımızdan Kasapoğlu Molla Mustafa Şen Efe'nin de torunuydu. Kendisi efelik kültürünü benimsemiş ve bu kültürü gelecek nesillere aktarmak ve yaşatmak için çalışıyordu. Ani kaybı bizleri derinden üzdü. İlçemiz önemli bir değerini kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.



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