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        Aydın'da traktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 23:27
        Aydın'da traktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde traktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        Şevket Güngör idaresindeki 60 DJ BX yabancı plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Pamukören Kavşağı'nda, Veli Ö'nün kullandığı 09 F 3048 plakalı traktörle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen otomobil duvara çarptı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan incelemede, otomobil sürücüsü Şevket Güngör ile eşi Emine Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Otomobildeki 3 yaşındaki Umut Güngör ile hamile olduğu öğrenilen İklime Güngör, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Cenazeler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga gönderildi.

        Traktör sürücüsü Veli Ö. gözaltına alındı.

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