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        Aydın'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 12:33
        Aydın'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ekrem Yürek idaresindeki 35 AD 5463 plakalı otomobil, Kuyucak ilçesi girişinde Y.E'nin kullandığı 45 YA 7897 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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