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        Aydın'da Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 22:07
        Aydın'da Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

        AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde, Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, gözaltına alınan 6 kişi ile tedavisi tamamlanan yaralı, geri gönderme merkezine gönderildi.

        Alınan bilgiye göre, aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen, Suriye uyruklu iki grup arasında, Osman Yozgatlı Mahallesi Hakkı Bey Caddesi'nde tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, F.A.S. yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olayla ilgili gözaltına alınan H.E.D, H.A.F, H.E.D, M.E.D, F.E.S. ve H.E.S. emniyetteki işlemlerinin, hastanedeki F.A.S. de tedavisinin ardından, kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

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