Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 21:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü öldü, yolcu konumundaki kadın ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Oğuz Fuat Akar (19) idaresindeki 09 AFB 650 plakalı motosiklet, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü Akar ile yolcu konumundaki İrem Özpınar (21), Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Akar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail: Suudi Arabistan ile normalleşme an meselesi
        İsrail: Suudi Arabistan ile normalleşme an meselesi
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Maçta iki gol var!
        Maçta iki gol var!
        Karşılaşma oynanıyor!
        Karşılaşma oynanıyor!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Fred'de mutlu son!
        Fred'de mutlu son!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        KKM'de rekor yükseliş
        KKM'de rekor yükseliş
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Zaniolo koptu gidiyor
        Zaniolo koptu gidiyor
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        Evlilik hazırlığı 
        Evlilik hazırlığı 

        Benzer Haberler

        AK Parti'li Arı'dan Efeler Belediye Başkanı Atay'ın sözleriyle ilgili açıkl...
        AK Parti'li Arı'dan Efeler Belediye Başkanı Atay'ın sözleriyle ilgili açıkl...
        Aydın'da otomobilin çarptığı yaşlı kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da otomobilin çarptığı yaşlı kişi hayatını kaybetti
        Ortaklar Genç Ofis'te yaz eğitimleri devam ediyor
        Ortaklar Genç Ofis'te yaz eğitimleri devam ediyor
        Aydın'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Aydın'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Aydın'da CHP İl Başkanı Saatçı'dan aynı partili ilçe belediye başkanına tep...
        Aydın'da CHP İl Başkanı Saatçı'dan aynı partili ilçe belediye başkanına tep...
        Aydın'da polisler, Kur'an kursu öğrencileriyle buluştu
        Aydın'da polisler, Kur'an kursu öğrencileriyle buluştu