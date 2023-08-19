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        Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 12:50
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        Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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        AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Nazilli ilçesinde A.E'nin evinde arama yaptı.

        Yapılan aramada 17,48 gram sentetik uyuşturucu, 105 gram esrar, 10 adet sentetik ecza malzemesi ve 3 bin lira para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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