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        Kuşadası açıklarında 59 düzensiz göçmen yakalandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 59 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 22:49
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        Kuşadası açıklarında 59 düzensiz göçmen yakalandı
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        AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 59 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

        Durdurulan bottaki 59 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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