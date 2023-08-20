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        Aydın'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 01:20
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        Aydın'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, D.M. idaresindeki 09 UJ 677 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi'nde önünde seyreden, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

        Kazaya, bölgede devriye gezen polis ekibi ile olay yerine çağrılan sağlık ekibi müdahale etti.

        Yaralanan iki sürücü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde bir motosikletin, önünde seyreden iki motosikletin arasından geçmeye çalıştığı esnada motosikletliye çarptığı görüldü.

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