Aydın'da otomobilin kamyonete çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıkarak takla atan kamyonetteki 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.C. yönetimindeki 09 AJB 049 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Gencelli Mahallesi mevkisinde B.K'nin (42) kullandığı 48 ADL 516 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, takla atarak karşı şeride geçti.
Kazada kamyonet sürücüsü B.K. ile yanında bulunan H.S.K, M.K. ve L.Y. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kamyonette sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.