Aydın'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Köşk ilçesinde üzerinde sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli cezaevine gönderildi.
Giriş: 14.09.2023 - 10:45 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:37
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına karşı yürüttüğü çalışma kapsamında Baklaköy Mahallesi Kanal mevkisinde şüphe üzerine bir kişi üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramada 85 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.Y. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.