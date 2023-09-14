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        Aydın'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Köşk ilçesinde üzerinde sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 10:45 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:37
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        Aydın'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
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        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına karşı yürüttüğü çalışma kapsamında Baklaköy Mahallesi Kanal mevkisinde şüphe üzerine bir kişi üzerinde arama yaptı.

        Yapılan aramada 85 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan T.Y. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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