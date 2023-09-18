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        Aydın'da zeytinlik ve çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

        Aydın'ın Söke ilçesinde zeytinlik ve çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 17:03 Güncelleme: 18.09.2023 - 17:03
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        Aydın'da zeytinlik ve çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Aydın'ın Söke ilçesinde zeytinlik ve çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.

        Konak Mahallesi'nde zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Alevlere helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla da müdahale edildi.

        Havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.

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