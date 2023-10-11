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        Aydın'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 09:13 Güncelleme: 11.10.2023 - 09:39
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        Aydın'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede istihbarat çalışmaları sonucu M.G'nin iş yeri ve evine operasyon düzenledi.

        Aramalarda 2 otomatik sigara dolum makinesi, hava kompresörü, 17 bin 800 filtreli sigara kağıdı, 4 bin 200 sigara, 12 kilogramlık sarmalık kıyılmış tütün ve sigara paketlemede kullanılan 13 bin kilitli poşet ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.G'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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