Germencik, Söke ve Yenipazar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı

Aydın'ın Yenipazar, Germencik ve Söke ilçelerinde Öğretmenler Günü kapsamında tören düzenlendi.

Germencik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Buradaki törenin ardından belediyenin konferans salonunda devam eden programda, farklı okullardan öğrenciler şiir okudu. Emekli olan öğretmenlere hizmet belgesi verildi.

Öğretmenlerden oluşan koro, çeşitli türküleri seslendirdi.

Programa, Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç ve Belediye Başkanı Fuat Öndeş de katıldı.

- Söke

Söke Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Burada konuşma yapan Yapıcı, "Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir ve milletleri kurtaranlar yalnız ve sadece öğretmenlerdir. Eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır' sözlerinden de anlaşılacağı gibi üzerimizde ağır bir sorumluluk ve kutsal bir görev bulunmaktadır. Konu eğitim öğretim ise öznesi öğretmen, nesnesi öğrenci, yüklemi ise canı gönülden özverili çalışmaktır" dedi.

Konuşmanın ardından günün önemine ilişkin yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere ödülleri verildi.

Yenipazar ilçesinde de İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.