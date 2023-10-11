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        Vali Canbolat'tan, Aydın Gazeteciler Cemiyetine ziyaret

        Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Gazeteciler Cemiyetini (AGC) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 13:54 Güncelleme: 11.10.2023 - 14:01
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        Vali Canbolat'tan, Aydın Gazeteciler Cemiyetine ziyaret
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        Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Gazeteciler Cemiyetini (AGC) ziyaret etti.

        Canbolat, cemiyet binasında, AGC Başkanı Ferdi Uzun ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

        Ferdi Uzun, ziyarette, faaliyetleri hakkında Canbolat'a bilgi verdi.

        Basının üstlendiği görevin büyük önem taşıdığını belirten Canbolat, doğru habercilik yapan Aydınlı basın mensuplarının her zaman yanında olacağını vurguladı.

        Konuşmanın ardından Canbolat, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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