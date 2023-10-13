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        Kuşadası'nda kruvaziyer turizm hareketliliği sürüyor

        Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na demirleyen kruvaziyerlerle 2 günde 11 bin 778 turistin ağırlandığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 16:18 Güncelleme: 13.10.2023 - 16:36
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        Kuşadası'nda kruvaziyer turizm hareketliliği sürüyor
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na demirleyen kruvaziyerlerle 2 günde 11 bin 778 turistin ağırlandığı belirtildi.

        Ege Port Limanı'ndan yapılan açıklamada, dün ve bugün limana demirleyen Panama ve Bahama bayraklı 6 kruvaziyerle çoğunluğu ABD vatandaşı turistlerin ilçeye geldiği belirtildi.

        Açıklamada, bu gemilerle ilçeye gelen toplam 11 bin 778 turistin turlarla İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret ettiği, kent merkezinde vakit geçirdiği kaydedildi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen limanın Genel Müdürü Aziz Güngör, kruvaziyer turizminde Akdeniz'in önde gelen limanları arasında yer alan Kuşadası'nın hareketli bir sezon geçirdiğini belirterek, gelecek yıl için de umutlu olduklarını vurguladı.

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