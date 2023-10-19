Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da seyir halindeki otomobil alev aldı

        Aydın'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 00:53 Güncelleme: 19.10.2023 - 00:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da seyir halindeki otomobil alev aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Ü.D. idaresindeki 09 FK 700 plakalı otomobil, Muğla Bulvarı Çine istikametinde seyir halindeyken alev aldı.

        Alevlerin kısa sürede otomobili sarması üzerine Ü.D, aracı durdurarak indi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        ABD Kongre binasında protesto
        ABD Kongre binasında protesto
        Gazze için 3 günlük yas ilan edildi
        Gazze için 3 günlük yas ilan edildi
        Kudüs Hastanesi'nin yakınına bomba düştü
        Kudüs Hastanesi'nin yakınına bomba düştü
        Pentagon'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Pentagon'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze tepkisi
        Gazze'de cami bombalandı! Ölü ve yaralılar var
        Gazze'de cami bombalandı! Ölü ve yaralılar var
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Perakende güvenli liman mı?
        Perakende güvenli liman mı?
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Messi'den yeni rekor!
        Messi'den yeni rekor!
        Bakan Fidan'dan garantörlük açıklaması
        Bakan Fidan'dan garantörlük açıklaması
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu o bakıcıyı buldu
        Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu o bakıcıyı buldu
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!

        Benzer Haberler

        Aydın'da 3. kattan düşen kişi ağır yaralandı
        Aydın'da 3. kattan düşen kişi ağır yaralandı
        Aydın'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı
        Aydın'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı
        Nazilli'de devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Nazilli'de devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Aydın'da üzerinde uyuşturucu bulunan 6 kişi gözaltına alındı
        Aydın'da üzerinde uyuşturucu bulunan 6 kişi gözaltına alındı
        Aydın'da yasa dışı yayın yapan 2 bin 266 internet sitesi erişime kapatıldı
        Aydın'da yasa dışı yayın yapan 2 bin 266 internet sitesi erişime kapatıldı
        Aydın'da 2 bin 266 internet sitesine yayın yasağı
        Aydın'da 2 bin 266 internet sitesine yayın yasağı