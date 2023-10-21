Aydın'da otoyol inşaatında beton kalıbın altında kalan işçi öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otoyol inşaatında üzerine beton kalıbı düşen işçi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'nde yapımı devam eden Aydın-Denizli otoyolunda çalışan F.Ç'nin (33) üzerine henüz belirlenemeyen bir nedenle beton kalıbı düştü.

Diğer işçilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, F.Ç'nin öldüğünü belirledi.

F.Ç'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.