Aydın'da tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı
Aydın'ın Karacasu ilçesinde 15 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 23.10.2023 - 12:15 Güncelleme: 23.10.2023 - 12:15
Aydın'ın Karacasu ilçesinde 15 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaykın Mahallesi'nde yaşayan bir kişinin evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu ikametteki aramalarda 15 sikke, tarih eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 1 obje ile döviz ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında Ö.S. ile G.S. gözaltına alındı.