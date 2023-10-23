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        Aydın'da tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Aydın'ın Karacasu ilçesinde 15 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 12:15 Güncelleme: 23.10.2023 - 12:15
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        Aydın'da tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Aydın'ın Karacasu ilçesinde 15 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaykın Mahallesi'nde yaşayan bir kişinin evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Söz konusu ikametteki aramalarda 15 sikke, tarih eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 1 obje ile döviz ele geçirildi.

        Soruşturma kapsamında Ö.S. ile G.S. gözaltına alındı.

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