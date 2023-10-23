Aydın'da kardeşini tabancayla yaralayan kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Ata Mahallesi 1. Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhanade henüz belirlenemeyen bir nedenle iki kardeş arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Y.A. kardeşi B.A'yı tabancayla bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, 112 Acil yaralı sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Y.A. gözaltına alındı.