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        Aydın'da kardeşini tabancayla yaralayan kişi gözaltına alındı

        Aydın'ın Efeler ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 17:22 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:22
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        Aydın'da kardeşini tabancayla yaralayan kişi gözaltına alındı
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        Aydın'ın Efeler ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Ata Mahallesi 1. Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhanade henüz belirlenemeyen bir nedenle iki kardeş arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Y.A. kardeşi B.A'yı tabancayla bacağından yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, 112 Acil yaralı sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Y.A. gözaltına alındı.

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