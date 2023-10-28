Aydın'da üzerinde uyuşturucu bulunan 4 kişi gözaltına alındı
Aydın'da 3 ilçede yapılan uygulamalarda üzerlerinde uyuşturucu bulunan 4 kişi yakalandı.
Giriş: 28.10.2023 - 14:27 Güncelleme: 28.10.2023 - 14:27
Aydın'da 3 ilçede yapılan uygulamalarda üzerlerinde uyuşturucu bulunan 4 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Buharkent, Köşk ve Yenipazar ilçelerindeki devriye görevi esnasında şüpheli kişiler üzerine arama yaptı.
Üzerlerinde çeşitli miktarda kubar esrar ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirilen C.B, U.A, E.G. ve Y.Ç. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.