Genç voleybolcu İlayda Uçak'ın dizinde çoklu bağ yırtılması tespit edildi
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Daikin ile oynanan maçta sakatlanan oyuncusu İlayda Uçak'ın diz bölgesinde çoklu bağ yırtılması tespit edildiğini açıkladı.
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Daikin ile oynanan maçta sakatlanan oyuncusu İlayda Uçak’ın diz bölgesinde çoklu bağ yırtılması tespit edildiğini açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, sezon başında Vakıfbank'tan kiralık olarak kadroya dahil edilen 20 yaşındaki voleybolcunun, dün oynanan Galatasaray Daikin maçında sakatlandığı ve gerçekleştirilen tetkikler sonucunda diz bölgesinde çoklu bağ yırtılması görüldüğü bildirildi.
Genç oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedilerek geçmiş olsun temennisinde bulunuldu.
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