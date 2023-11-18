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        Aydın'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

        Aydın'ın Efeler, Kuşadası, Didim ve Söke ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, su baskınları yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 15:00 Güncelleme: 18.11.2023 - 15:00
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        Aydın'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi
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        Aydın'ın Efeler, Kuşadası, Didim ve Söke ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, su baskınları yaşandı.

        Kentte öğle saatlerinde fırtınayla başlayan sağanak sonucu Söke'de Konak Mahallesi, Aydın Caddesi ve İstasyon Caddesi'nde bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları oluştu.

        Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımın aksadığı Kuşadası-Söke kara yolunda bir araç suda mahsur kaldı.

        Didim ilçe merkezi ile Kuşadası ilçesindeki Türkmen ve İkiçeşmelik mahallelerinde de cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı.

        Fırtına nedeniyle de Didim, Efeler ve Söke'de bazı ağaçlar devrildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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