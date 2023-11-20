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        "Taşların Dili" sergisi Yenipazar'da açıldı

        Türkan ve Ahmet Keleşoğlu'nun eserlerinden oluşan "Taşların Dili" isimli taş, tasarım ve resim sergisi Yenipazar'da açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 16:35 Güncelleme: 20.11.2023 - 16:43
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        "Taşların Dili" sergisi Yenipazar'da açıldı
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        Türkan ve Ahmet Keleşoğlu’nun eserlerinden oluşan "Taşların Dili" isimli taş, tasarım ve resim sergisi Yenipazar'da açıldı.

        Yenipazar Belediyesi Hafıza İstasyonundaki serginin açılışında konuşan belediye başkanı Mehmet Yüsran Erden, sanatçıların bu koleksiyonu ilçede sergiledikleri için çok memnun olduğunu söyledi.

        Sergi 24 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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