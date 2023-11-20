"Taşların Dili" sergisi Yenipazar'da açıldı Türkan ve Ahmet Keleşoğlu'nun eserlerinden oluşan "Taşların Dili" isimli taş, tasarım ve resim sergisi Yenipazar'da açıldı.

Türkan ve Ahmet Keleşoğlu’nun eserlerinden oluşan "Taşların Dili" isimli taş, tasarım ve resim sergisi Yenipazar'da açıldı.

Yenipazar Belediyesi Hafıza İstasyonundaki serginin açılışında konuşan belediye başkanı Mehmet Yüsran Erden, sanatçıların bu koleksiyonu ilçede sergiledikleri için çok memnun olduğunu söyledi.

Sergi 24 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.