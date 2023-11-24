Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 24 Kasım'a özel klip Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğrencilerin seslendirdiği "Bir başkadır benim öğretmenim" şarkısıyla bir klip hazırladı.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğrencilerin seslendirdiği "Bir başkadır benim öğretmenim" şarkısıyla bir klip hazırladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede görev yapan öğretmenlere ithafen bir şarkı hazırladı.

İlçe merkezine uzak okullarda çekilen klipte öğrenciler ve öğretmenleri rol aldı.

Özel öğrencilerin de katıldığı çalışmada "Bir başkadır benim öğretmenim" şarkısı seslendirildi.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan da yayımladığı mesajında, sürekli yenileyen, yaşam boyu öğrenme ve öğretmeyi kendisine ilke edinmiş öğretmenlerin bu özel gününü kutladığını ifade etti.