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        Aydın'da eğitimini tamamlayan polis adayları yemin etti

        Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan 29. dönem 413 polis adayı için yemin töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 16:01 Güncelleme: 09.12.2023 - 16:24
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        Aydın'da eğitimini tamamlayan polis adayları yemin etti
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        Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan 29. dönem 413 polis adayı için yemin töreni düzenlendi.

        Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde düzenlenen yemin töreninde bir konuşma yapan Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Gücünü yasalardan ve desteğini aziz milletimizden alan Türk polisimiz, hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere her geçen gün daha da bağlılık göstererek, milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır." dedi.

        Adaylara seslenen Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Sezai Er de "Burada edindiğiniz bilgi ve beceriler hayatınız boyunca size yardımcı olacaktır ancak her fırsatta bu bilgi birikimine bir tuğla daha koyabilirsiniz. Kendinizi her daim geliştirin." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından dönem birincisi olan Regaip Bayram Çimen yaş kütüğüne plaket çaktı.

        Yemin töreninden sonra çocuklarıyla buluşan bazı aileler sevinç gözyaşı döktü.

        Programa AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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