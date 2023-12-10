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        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 11 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 01:28 Güncelleme: 10.12.2023 - 01:34
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        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 11 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Söke-Kuşadası kara yolu İsmet İnönü Caddesi'nde M.G. idaresindeki 09 AIF 654 plakalı otomobil ile S.C. yönetimindeki 09 JB 363 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine olay çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada 09 AIF 654 plakalı otomobilde bulunan sürücü MG. ile F.G, Y.G, G.G, H.B. ile diğer araçtaki S.C, A.C, İ.C, M.D, D.D, Ö.D. yaralandı.

        Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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