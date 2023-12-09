Aydın'da bir evden hırsızlık yapan kişi tutuklandı Aydın'ın Germencik İlçesinde bir evden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Aydın’ın Germencik İlçesinde bir evden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Park Mahallesi'ndeki E.Ç'nin evinden yapılan hırsızlığın ardından Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarından şüpheli N.A'yı tespit etti. N.A'yı Mesudiye Mahallesi'nde yakalayan ekipler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

N.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.