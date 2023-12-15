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        Çine'de yeni belediye başkanı Mehmet Kıvrak oldu

        Aydın'ın Çine ilçesinde belediye başkanlığı görevine Mehmet Kıvrak seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 16:30 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:30
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        Çine'de yeni belediye başkanı Mehmet Kıvrak oldu
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        Aydın'ın Çine ilçesinde belediye başkanlığı görevine Mehmet Kıvrak seçildi.

        Çine Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in vefatı sonrası yeni başkanı belirlemek için olağanüstü toplandı.

        Toplantıya 15 meclis üyesinin tamamı katıldı.

        Toplantıda CHP grubu, belediye başkanı adayı olarak Mehmet Kıvrak'ı, AK Parti grubu da Burhan Kandemir'i gösterdi.

        Adayların üçte iki çoğunluğu alamaması nedeniyle üçüncü tura kalan seçimde 9 oy alan Kıvrak, ilçenin yeni belediye başkanı seçildi.

        Bir süre önce karaciğer nakli yapılan Enver Salih Dinçer, göbek fıtığı rahatsızlığı için ameliyata alınmış ve doktorların müdahalesine rağmen 9 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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