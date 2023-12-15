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        Kuşadası'nda tedavileri tamamlanan 3 caretta caretta denize bırakıldı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tedavileri tamamlanan 3 caretta caretta denize bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 18:00 Güncelleme: 15.12.2023 - 18:04
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        Kuşadası'nda tedavileri tamamlanan 3 caretta caretta denize bırakıldı
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tedavileri tamamlanan 3 caretta caretta denize bırakıldı.

        Kuşadası açıklarında yaklaşık 6 ay önce yaralı bulunan 3 deniz kaplumbağasının, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki (DEKAMER) tedavileri tamamlandı.

        Birine takip cihazı takılan 3 kaplumbağa, Güzelçamlı Sahili'nde düzenlenen törenle denize bırakıldı.

        DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, deniz kaplumbağalarını bulundukları yerden denize bırakmayı tercih ettiklerini söyledi.

        Kaska, "Bunlardan iki tanesi dişi genç birey, bir tanesi erkek birey. Deniz kaplumbağalarının bireylerinin her birinin önemi ayrı. Onun için erkek bireylerin korunmasına da önem veriyoruz. Üç kaplumbağamızın bundan sonraki ekosistemde, denizlerde başarılı bir şekilde yaşayacağını düşünüyoruz. Denizlerde balıkların çoğalması için bunların besinleri parçalayıp küçük balıkları beslemesi çok önemli. Bu yönüyle balıkçı arkadaşlarımız da bu kaplumbağaları gördükleri zaman, ağlarına takıldıkları zaman lütfen bize haber versinler. Tedavilerini tamamlayarak tekrar doğal ortamlarına gönderelim." dedi.

        - Küresel ısınma etkiliyor

        Küresel ısınmanın bu türler üzerinde de etkili olduğunu dile getiren Kaska, şunları kaydetti:

        "Küresel ısınma aslında yuvayı ayrı etkiliyor. Yuvadaki yumurtaların daha sıcakta gelişmesine, hepsinin dişi olmasına yol açıyor. Serin ortamda gelişirse erkeklerin ortaya çıkmasına yol açıyor. Ancak besinlerin bulunması da çok önemli. Özellikle deniz suyunun ısınmasıyla birlikte daha serin ortamlarda balıklar, yengeçler ve midyeler gibi besin ortamı bol oluyor ve kaplumbağalar bu bölgelerde de yaz, kış bulunmaya devam edebiliyor. Dolayısıyla Kuşadası, İzmir Körfezi bunların da yaşam alanları içine girdi. Hatta Kuşadası bölgesinde 10 civarında geçtiğimiz yıllarda yuvalarımız çıktı. Arnavutluk'a, Çanakkale'ye kadar yuvalarımızın olduğunu biliyoruz. Bu da küresel ısınmanın sonucunda suyun sıcaklığının onların yaşam ortamına uygun olmasından kaynaklanıyor."

        Ekosistemi Koruma ve Doğaseverler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü de üniversiteyle işbirliği içinde bu hayvanları korumaya çalıştıklarını söyledi.

        Programın ardından deniz kaplumbağalarının korunmasında destek sağlayan sivil toplum kuruluşu, resmi kurumlar ve kişilere plaket verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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