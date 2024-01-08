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        Kuşadası'na deniz yoluyla gelen turist sayısının bu yıl 1 milyona ulaşması bekleniyor

        FERDİ UZUN - Kruvaziyer turizminin önde gelen merkezlerinden Kuşadası'na bu yıl deniz yoluyla yaklaşık 1 milyon turistin gelmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 11:11 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:11
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        Kuşadası'na deniz yoluyla gelen turist sayısının bu yıl 1 milyona ulaşması bekleniyor
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        FERDİ UZUN - Kruvaziyer turizminin önde gelen merkezlerinden Kuşadası'na bu yıl deniz yoluyla yaklaşık 1 milyon turistin gelmesi hedefleniyor.

        Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, AA muhabirine, 2023'ün Kuşadası için oldukça iyi geçtiğini, ilçenin tarihindeki en fazla gemi ve yolcuyu ağırladığını söyledi.

        İlçeye önceki yıl 531 kruvaziyer seferiyle 785 bin, Sisam Adası'ndan düzenlenen 680 feribot seferiyle de yaklaşık 135 bin yolcunun geldiğini aktaran Güngör, hedefledikleri 900 bin yolcu seviyesini geride bıraktıklarına dikkati çekti.

        Kuşadası'nın tek başına Türkiye'deki toplam yolcu gemisi ve yolcu trafiğinin yaklaşık yüzde 50'sini gerçekleştirdiğini dile getiren Güngör, Kovid-19 salgını sonrası 2022'de başlanan toparlanmanın 2023'te de devam ettiğini kaydetti.

        Bu yıl gemi sefer sayısında yüzde 15'lik artış beklediklerini anlatan Güngör, "Yaklaşık 560-565 gemi gelmesi bekleniyor. Buna karşılık 850 bin gemi yolcusu bekliyoruz. Feribot kısmında da yine 850 feribot seferiyle yaklaşık 150 bin yolcunun gelmesini ve sadece Kuşadası'na deniz yoluyla 1 milyon yolcunun gelmesini bekliyoruz." dedi.

        - Yolcuların memnuniyeti yüzde 90

        Jeopolitik gelişmelere bağlı olarak bu yıl 1 milyon hedefini geride bırakabileceklerini dile getiren Güngör, Kuşadası'nın kruvaziyer turizminde dünyaca tanınan bir merkez olduğuna işaret etti.

        Güngör, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Dünyada çok popüler bir liman Kuşadası Limanı. Özellikle Akdeniz'de transit limanlar arasında ilk 10 liman arasında yer alıyor. Kruvaziyer gemi firmaları, yolcularının memnuniyetini çok ciddi şekilde ölçmekte. Kuşadası özeline baktığımızda yolcuların memnuniyet oranının 100 üzerinden 90-93 seviyesinde olduğunu, bunu da dünyanın en yüksek memnuniyet oranlarından biri olduğunu söyleyebiliriz."

        Kuşadası'nda sadece yaz sezonu değil yılın 12 ayında gemileri ağırlayacaklarını da kaydeden Güngör, gemilerdeki turistler kadar mürettebatın da ilçeye ciddi oranda döviz bıraktığını sözlerine ekledi.

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